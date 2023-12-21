113年升大學各管道招生名額出爐，申請入學共有51,499個名額，占56.4％，是最主流的升學管道，故如何在「申請入學」戰場上脫穎而出，是許多學生及家長關注的議題，申請入學相關服務的學習顧問產業也應運而生，台灣規模最大的幼兒至高中（K12）數位學習內容服務商學習王科技（6780）也瞄準申請入學輔導服務商機。

申請入學需要的程序複雜且繁瑣，若尋求專業輔導機構的協助，將可為學生及家長減少許多申請過程的時間及精力。

學習王預估，申請入學輔導服務的商機每年約有7億元以上；以學測每年約12萬名考生估算，這些考生幾乎都會參加「申請入學」管道，根據經驗，約有60％的學測考生，會尋求相關機構的協助，其中約有50％的學生或家長會願意付費尋求協助。

換言之，約有3.6萬學生，會購買「申請學習輔導」的服務，若每位學生收取2萬元以上的費用，每年至少有7.2億以上的產值。

學習王科技今年成立「勝選戰略事業部」，投入書審口面試輔導服務，提供利用特殊選才和申請入學管道輔導服務。

學習王科技已設立北、中、南服務據點，由專業輔導人員、學習顧問提供協助及輔導，包含學習歷程、備審資料、選填志願、二階筆試、面試等項目，針對醫科申請更可提供客製化的專業服務，旨在幫助學生在競爭激烈的申請戰場中脫穎而出，榮登第一志願大學金榜。

此外，學習王「勝選戰略事業部」將提供升大學學子全方位專業的服務，其中，「勝選學習顧問」提供申請、特殊選才等管道的備審資料、面試、筆試等輔導服務。

「選才勝選升學網站」則有豐富的升大學資訊，有升大學制度的詳盡介紹，並與國內一流國立大學相關科系合作，提供學子在申請入學、繁星推薦、四技申請、分科測驗等入學管道的精準落點分析系統，經數千名學生實證，準確度非常之高。

至於「選才勝經升學輔導叢書」，則是提供學子紙本的升學資訊，讓學生好攜帶、便於查閱。「登峰寶典」提供申請、繁星的歷年錄取標準，「專業寶典」則是新年度申請、繁星、考試分發等各管道的檢定參採方式彙整，9月推出後，銷量勇冠同類書籍，深受學生、老師的歡迎。

展望2024年的投資布局，學習王科技具有穩健的財務結構和良好的償債能力，有助於確保能夠滿足未來市場的變化需求，及為實現營收和獲利增長提供了堅實的基礎。

學習王科技預期，若加上新成立的「勝選戰略事業部」相關業務的挹注，看好2024年營收表現最多有望迎來雙位數成長，後續獲利空間值得期待。