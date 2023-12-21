美國國務卿布林肯今天表示，美國致力於深化北約和印太盟友的合作與協調，以便能更有效因應中國在貿易與經濟的脅迫行為，並關切台海、東海、南海的和平穩定與人權等領域。

美國國務院今天舉行年終記者會，國務卿布林肯（Antony Blinken）從烏克蘭、以巴衝突到區域合作，細數美國過去一年的外交成果與未來努力目標。

在談及印太區域時，布林肯表示，美國將持續以強勢地位與中國往來；美國在印太區域的夥伴關係從未如此牢固，美日韓領袖在大衛營（Camp David）召開歷史性高峰會議，鞏固三邊合作新時代。

他也談到，美、英、澳合作生產核動力潛艦，與越南和印尼建立新的全面戰略夥伴關係，與菲律賓簽署新國防合作協議，與菲律賓和日本建立新三邊倡議，在索羅門群島與東加設立大使館，加深與印度關係。

布林肯指出，美國與七大工業國集團（G7）、歐盟與其他盟友和合作夥伴關係比以往都更加緊密，以共同因應來自北京的挑戰。

他表示，美國致力於深化北大西洋公約組織（NATO）與印太盟友的合作與協調，以能夠更有效地因應中國在貿易與經濟的脅迫行為，以及台海、東海、南海和平穩定與人權等關切領域。

談及美中關係，布林肯指出，美國努力恢復高層外交，採取實際行動，減少競爭演變成衝突的風險，並在重要議題上取得進展。美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月的會面，雙方同意在打擊毒品上合作、恢復各級軍事交流以減少誤判和衝突的可能，也同意討論人工智慧（AI）風險與安全。