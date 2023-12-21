【時報記者王逸芯台北報導】國內基因檢測儀器與服務大廠金萬林(6645)於今(21)日以每股參考價30元正式於創新板掛牌上市，今日蜜月行情強勢，股價最高衝上38.4元，漲幅28%。
金萬林是國內少數以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極佈局於次世代基因檢測（NGS）市場，並取得台灣衛福部LDTs資格的廠商。明年起NGS納入健保補助，依衛福部規定，必須取得LDTs認證才能執行檢測，在政策加持下，金萬林明、後年營運躍升可期。
去年以來因新冠檢測相關業務大幅度減少，金萬林今年前三季目前呈現虧損，每股稅後虧1.4元，然公司營運重回基因檢測主軸，11份單月營收約0.5億元，年增83%，累計前11月營收3.63億元，年減42.3%，營運逐步回復成長，力拚明年轉盈。
基因檢測是精準醫療的基礎，根據Precedence Research在2022年1月的預測，全球基因檢測市場將從2021年的80億美元增長到2030年的158億美元，年均複合增長率約8%。而癌症為台灣十大死因之首，2022年台灣癌症醫療花費達1,334億元，約占總額8,000億元近兩成。
在癌症基因檢測方面，金萬林已經完成數百個檢體的分析，包括大腸直腸癌、乳癌、肺癌等多種突變基因的檢測，以及與化療藥物相關的基因檢測。不僅累積了大量的亞裔基因組資料，還提供符合國際法規的自動化分析系統，可以提供快速而精確的分析結果，且資料庫內容完整、與國際基因資料庫同步，能提供最優質的醫療資訊。
金萬林早在五年前即切入基因檢測領域，已與國內數家醫學中心合作，專注於分析癌症治療副作用的基因型，因此墊高競爭門檻。全民健保NGS檢測給付項目包括檢測再加上標靶藥物，僅需癌症一期確診即可進行，以台灣每年新增癌症患者約14萬人，檢測量需求龐大。
台灣LDTs制度將在明年初正式啟動，兩年後完全施行，各項產品必須取得認證。金萬林已提早佈局，歷經五年完成高階實驗室的建置與認證，是全台少數取得LDTs、CLIA及CAP三項高階檢測認證的檢測服務公司，並已取得LDTs認證品項，現正陸續接受各醫療機構的委託合約簽訂。
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