【時報記者莊丙農台北報導】銳澤(7703)今天以每股參考價105元登錄興櫃，開盤價為132元，最高來到155元，漲幅47.6％，盤中均價145元附近。

銳澤2021年加入聖暉*(5536)集團，為朋億*(6613)子公司，主要營業項目提供高科技產業廠務(一次配管)及製程(二次配管)氣體供應系統工程服務與廠務設備製造、銷售，服務客戶涵蓋半導體及光電等高科技產業，業務地區以台灣為主，全台共9個據點。

該公司除規畫擴大氣體供應主系統與Turnkey統包接案，同時積極拓展客戶產業多面向，現已切入面板、化工等領域，未來將擴大服務廣度，預計2024年成立海外事業部門，以日本、新加坡為首要目標，逐步拓展海外市場。隨著2024年國際半導體廠陸續啟動擴建計畫、以及設備資本支出成長條件下，有望為公司未來營運挹注更為明顯的成長動能。

銳澤以氣體二次配管工程之業務起家，2014年起陸續取得包括華亞科(林口美光)、台積電、華邦電、美光記憶體、南亞科、台勝科等高科技半導體產業客戶氣體二次配管工程、主系統及Turnkey統包案件承攬的資格。由於半導體客戶持續投入研發優化製程生產良率，以及進行廠內產能調度與生產製程轉換而需進行二次配拆移機服務，2022年營收二次配工程占比近5成，公司近年積極拓展主系統及Turnkey統包業務並獲得成效，2023上半年度主系統及Turnkey營收占比已逾4成。

銳澤2022年營收為22.98億元，稅後淨利3.73億元，每股盈餘17.76元；今年11月營收1.52億元，年減36.53％，累計11月營收16.4億元，年減21.31％，主要資本支出放緩，營收及獲利都呈現下滑。

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