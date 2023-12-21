【時報記者張漢綺台北報導】臺慶科(3357)搶攻DDR 5及AI伺服器與網通高階市場有成，DDR 5新增應用的電感AMIM可望於明年第1季開始貢獻營收，網通新產品HLAN網路變壓器模組亦將於明年第1季開始少量出貨，加上應用於GPU主板TLVR電感及車規TMPF電感出貨放量，臺慶科表示，明年新產品佔營收比重可望達10%，由於新產品均是高單價及高毛利產品，明年營收及獲利將優於今年，今天盤中股價逆勢走高。
AI新應用興起，不僅帶動AI伺服器建置潮，各大PC/NB品牌廠也開始投入AI PC/NB新品開發，各項新品引爆零組件升級潮，過去DDR 4模組未使用電感產品，由於傳輸速度及頻率提升，新一代DDR 5將電源管理IC放在模組上，因而搭載電感產品，成為電感應用新領域，臺慶科針對DDR 5模組開發電感新品AMIM，預計明年第1季就有機會開始貢獻營收，據了解，伺服器每組DDR 5模組將使用4顆電感，家用端的PC/NB每組DDR 5將增加3顆，隨著DDR 5滲透率提升，可望成為臺慶科營收成長新動能。
在AI伺服器GPU跟網通部分，過去伺服器以多顆電感分流降低負載，由於AI伺服器所需電流愈來愈高，傳統方式無法完全解決AI伺服器需求，臺慶科開發應用在GPU主板TLVR電感(Trans Inductor Voltage Regulator)，利用耦合電感串聯調諧電感，可將規格拉升至100安培、甚至200安培，滿足大功耗AI伺服器需求，目前臺慶科TLVR正積極送樣GPU廠及系統組裝廠認證，據了解，一台AI伺服器需要數十顆以上TLVR電感，由於次世代及往後幾年世代AI伺服器都有機會大量採用，市場需求量大，臺慶科也積極擴產因應，目前全自動化機器設備已於台灣廠就位進行調機中，預估第4季可正式投產，第1期月產能即可達200萬顆，臺慶科預估，明年月出貨量有望達150萬顆。
至於應用在交換機及路由器的HLAN網路變壓器模組預計於明年第1季開始少量出貨，第2季開始大量出貨。
在車用TMPF電感部分，月產能達1000萬顆，公司鎖定汽車電源管理，全力搶攻電動車商機，由於車用TMPF電感門檻高而競爭少，臺慶科看好車用電感可望在明年有不錯的營收貢獻。
臺慶科預估，明年4大新產品佔營收比重有望上看10%，由於新產品毛利好，對公司毛利及獲利將有顯著貢獻。
受到終端客戶庫存調整影響，臺慶科今年前3季稅後盈餘為4.75億元，每股盈餘為4.66元，累計前10月合併營收為36.96億元，臺慶科表示，隨著新產品開始出貨，臺慶科預估，明年營收及獲利可望遠優於今年。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：