【時報記者張漢綺台北報導】臺慶科(3357)搶攻DDR 5及AI伺服器與網通高階市場有成，DDR 5新增應用的電感AMIM可望於明年第1季開始貢獻營收，網通新產品HLAN網路變壓器模組亦將於明年第1季開始少量出貨，加上應用於GPU主板TLVR電感及車規TMPF電感出貨放量，臺慶科表示，明年新產品佔營收比重可望達10%，由於新產品均是高單價及高毛利產品，明年營收及獲利將優於今年，今天盤中股價逆勢走高。

AI新應用興起，不僅帶動AI伺服器建置潮，各大PC/NB品牌廠也開始投入AI PC/NB新品開發，各項新品引爆零組件升級潮，過去DDR 4模組未使用電感產品，由於傳輸速度及頻率提升，新一代DDR 5將電源管理IC放在模組上，因而搭載電感產品，成為電感應用新領域，臺慶科針對DDR 5模組開發電感新品AMIM，預計明年第1季就有機會開始貢獻營收，據了解，伺服器每組DDR 5模組將使用4顆電感，家用端的PC/NB每組DDR 5將增加3顆，隨著DDR 5滲透率提升，可望成為臺慶科營收成長新動能。

在AI伺服器GPU跟網通部分，過去伺服器以多顆電感分流降低負載，由於AI伺服器所需電流愈來愈高，傳統方式無法完全解決AI伺服器需求，臺慶科開發應用在GPU主板TLVR電感(Trans Inductor Voltage Regulator)，利用耦合電感串聯調諧電感，可將規格拉升至100安培、甚至200安培，滿足大功耗AI伺服器需求，目前臺慶科TLVR正積極送樣GPU廠及系統組裝廠認證，據了解，一台AI伺服器需要數十顆以上TLVR電感，由於次世代及往後幾年世代AI伺服器都有機會大量採用，市場需求量大，臺慶科也積極擴產因應，目前全自動化機器設備已於台灣廠就位進行調機中，預估第4季可正式投產，第1期月產能即可達200萬顆，臺慶科預估，明年月出貨量有望達150萬顆。

至於應用在交換機及路由器的HLAN網路變壓器模組預計於明年第1季開始少量出貨，第2季開始大量出貨。

在車用TMPF電感部分，月產能達1000萬顆，公司鎖定汽車電源管理，全力搶攻電動車商機，由於車用TMPF電感門檻高而競爭少，臺慶科看好車用電感可望在明年有不錯的營收貢獻。

臺慶科預估，明年4大新產品佔營收比重有望上看10%，由於新產品毛利好，對公司毛利及獲利將有顯著貢獻。

受到終端客戶庫存調整影響，臺慶科今年前3季稅後盈餘為4.75億元，每股盈餘為4.66元，累計前10月合併營收為36.96億元，臺慶科表示，隨著新產品開始出貨，臺慶科預估，明年營收及獲利可望遠優於今年。