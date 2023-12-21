《路透》引述消息人士報導，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）執行長扎斯拉夫（David Zaslav）與派拉蒙全球（Paramount Global ）執行長巴基什（Bob Bakish）會面，討論兩大影業合併可能性。

此消息由美國新聞網站Axios率先披露，Axios報導指出，扎斯拉夫也與派拉蒙母公司老闆雷石東（Shari Redstone ）洽談。

消息來源告訴《路透》， 華納兄弟是要收購派拉蒙全球或是母公司National Amusements 還不清楚。Axios報導說，這2個選項都納入考慮。不過華納兄弟與派拉蒙合併談判尚在初期階段，最終未必達成協議。

去年4月，電信巨頭AT＆T旗下的華納媒體（Warner Media）與探索公司（Discovery）合併成華納兄弟探索公司，擁有探索頻道、華納兄弟娛樂、CNN、HBO、串流平台Discover y＋及HBOMax等。派拉蒙市值105億美元，長期債務151億美元。

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