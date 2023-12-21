微型泵閥大廠科際精密因家電客戶去化庫存告一段落，第三季營收及出貨逐漸回穩，第三季EPS從去年同期1.8元降為0.92元；前三季EPS由去年同期5.10元降為1.0元。21日下午參加台新證券主辦法說會，說明目前經營現況、未來營運展望。
科際第三季預期下半年客戶庫存去化完成，終端消費市場需求逐步回升，下半年度營收可比上半年成長。下半年獲利也因營收回溫及毛利率回穩，較上半年成長及去年同期增長。新家電國際大廠客戶新項目陸續導入，分別於今年第四季、2024年出貨。離心泵產線第三季完成架設，預計第四季末，衛浴相關應用開始出貨。氣動腰托按摩系統產線完成架設，AM市場開始出貨，大陸OE商用車平台產品，預計第四季完成認證。
科際11月合併營收0.77億元，月增2.83％、年減1.93％；前11月合併營收9.63億元，年減幅20.47％。
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