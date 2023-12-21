搶攻歲末年終聚餐商機，標榜提供奢華、頂級食材，以及浮誇服務的宮廷火鍋「問鼎·皇上吉祥」，不僅祭出多重內用優惠回饋給消費者，同時推出外帶限定套餐，讓想要避開壅塞車潮和人潮的民眾亦可共享同樂。
內用部分為射手座、摩羯座慶生！整個12月隨時都能為壽星擺上萬壽宴，含當月壽星3成人以上同行，只要提前至少一日預訂位置並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件並公開打卡予服務人員確認，用餐當日每人消費滿1000元，即贈價值680元「豪華生日肉蛋糕」乙個。多人聚餐、微型尾牙可選【尾牙春酒方案】只要符合活動資格，平日周一至周五不限時段（＊部分日期除外）含4成人以上同行，每桌贈價值1,160元「澳洲M8~9＋冠軍黑毛和牛」乙份，、含6成人以上同行，每桌贈價值1,560元「美國SRF極黑和牛霜降」乙份。
而外帶則推出「四人和牛套餐」和「雙人安格斯套餐」二款外帶限定套餐，套餐內容提供近13~20樣豐富食材，最高現省672元，購買指定套餐還可享加購價9折與和消費滿額禮贈！
「四人和牛套餐」原價2,652元，限定價只要1,980元。內容包含宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、胡椒豬肚雞鍋、老饕酸菜白肉鍋、花膠干貝老火湯、養心蔬菜湯等御廚湯頭6選1、澳洲M8-9＋純血冠軍黑毛和牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、丹麥國寶A級松阪豬、綜合手工丸4品半份、綜合手工餃4品半份、十三香綜合滷三寶、高麗菜、福山萵苣、杏鮑菇、金針菇、王子麵4包，另外加贈1份3,000ML的養心蔬菜湯，不僅為家庭主夫／婦減去奔波買食材、洗淨備料、熬湯的麻煩，還能以一人不用500元的價格享有整桌滿滿好料，CP值相當高。
另針對小家庭夫妻、情侶特別推出免千元的「雙人安格斯套餐」原價1,397元，限定價980元。同樣提供御廚湯頭6選1、3種國際認證濕式熟成原塊肉品、綜合手工丸、餃，還附上主食，讓你輕鬆無負擔的準備美味佳餚，為節日留下特別回憶。
此外，活動期間即日起～2024／01／09止外帶自取任一指定套餐並支付現金，即享單點全品項9折優惠，單筆消費滿2,000元，加碼再贈品牌保冷袋乙只（價值128元），超大容量並能摺疊收納省空間、重複利用。
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