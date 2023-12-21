【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟各成員國的財政部長在周三達成一致性協議，對於實施了20多年的財政規則進行修改，允許各國擁有更長時間來削減公共債務，並且創造誘因來刺激公共投資。

此前歐盟的新冠疫情復甦計畫，已將各國債務推向歷史新高。歐盟現在需要持續增加支出，並且讓各國的氣候、產業政策，以及國安目標能夠繼續往前推進。

荷蘭財政部長Sigrid Kaag說：「我們已經就歐盟的財政規定達成良好協定，該協定提供了激發改革的財政規則，並提供了投資空間，以及符合各個成員國的具體情況」。

新規則規定了各國政府必須遵守的平均赤字和債務削減的最低數額，以滿足以德國為首的歐盟國家節儉要求。但是整體而言，新規則比以前的架構更加寬鬆，此表示著，以法國為首的南方國家獲得勝利。

該協議在成為法律之前，仍需要與歐洲議會進行談判。雖然有一些細節可能會進行修改，但是整體的方向不太可能出現改變。

該項改革是必要的，因為新冠病毒肺炎傳染病以及俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源價格危機，導致政府債務激增，讓之前的財政規則變得不切實際，且過於嚴格。

新規定將從2025年開始，在4~7年內緩慢和穩定地削減赤字和債務。如果有一國選擇在歐盟領域內進行改革和投資，將擁有更長的時間。

義大利堅持地認為，根據歐盟後疫情復甦計畫，改革和投資足以將期限延長到7年，該國已經得到它想要的。義大利財政部長 Giancarlo Giorgetti說，我們積極地考慮接受我們接受最初的要求，即自動延長國家復甦計畫之下的相關投資。

為了滿足德國的節儉要求，新規則規定了預算赤字在GDP 1.5%的安全緩衝，低於歐盟赤字上限3%的水準。而各國應將目標訂在1.5%，這樣就不會輕易地超出到上限以上。

就規定要求向義大利等高債務國家，每年削減佔GDP 60%的債務約20分之1，或GDP的4%；新規定則近要求每年削減GDP的1%。