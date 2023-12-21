【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到美股突然回檔的影響，日股21日一度也大跌約3%，不過，豐田汽車更慘，盤中跌幅甚至還曾近6%左右，創至少一年半最大。這家全球最大的日本汽車製造商會跌這麼兇，主要是因為子公司大發汽車傳出醜聞，以及在美國召回上百萬輛汽車回廠檢修。

隸屬豐田集團的大發汽車（Daihatsu Motor）因曾早在1989年，涉嫌捏造驗車時汽車撞擊的安全結果，位於大阪的總部21日突然遭到日本交通部的大舉搜查。同時，大發汽車的生產作業也一直停擺，至今仍未復工出貨。

以小型車為主力的大發，是豐田、馬自達以及速霸陸等，多家車商的主要車輛與零組件供應業者。對於母公司豐田來說，大發這次涉及造假醜聞，可能對其公信力與商譽再度造成衝擊。

日本國土交通省在2022年指稱，豐田旗下的商用車廠牌日野汽車，被抓到造假柴油引擎排放與油耗量的測試數據，最早可能從2003年就已經開始進行。因此，日野有多款柴油引擎貨車的認證，也慘遭撤銷。

花旗認為，因大發這次是車廠內部自我檢測時，被發現只有極少輛車款因達不到法定標準，才會捏造報告，故大規模召回的風險不高。不過，倘若大發產線停工的時間過長，豐田財報或許會出現數千億日圓的營業損失。

除了大發傳出不好聽的醜聞外，豐田20日也宣布，因乘客座位的安全氣囊有瑕疵，計畫召回在美國賣出約100萬輛汽車。據悉，部分豐田與豪牌Lexus轎車以及休旅車的感測器因運作失誤，導致安全氣囊應該要展開的時候而未開。

也是豐田集團旗下的一員，且供應此次出槌安全氣囊感應器給豐田的愛信（Aisin），則是這次大舉召回應該要負起責任的公司。愛信的股價21日早盤交易時，一度重挫超過4%。

大發從2016年開始，就是豐田百分之百擁有的子公司，約占豐田集團全球汽車銷售量的4%。大發汽車在2022財年的全球總產量，至少有170萬輛，其中約半數是在日本製造。

大發所生產的小型汽車很搶手，日本內需市占率高達30%，主要競爭對手則是鈴木汽車。除了日本以外，大發在東南亞也深獲當地車主好評，較有名的車款是GranMax客貨車，還有Terios以及Xenia轎車。