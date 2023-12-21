國發會預估2024年我國公共工程預算達5886億元，續創歷史新高，營造廠手上訂單盆滿缽滿，中工繼昨日爆18萬張大量衝高，5個交易日漲幅逾12%，今日再接再厲，11點前衝高至14.6元。法人點名，中工、工信、建國、達欣工4檔手上訂單滿載，其中中工、建國股價低於淨值，不過中工股價強漲多天，空手想介入者最好再等等。
中工日前舉行法說會，公司表示在營造工程新增訂單146億，累計在手工程量已達1450億元，預期穩定挹注營收；加上「中工碧硯閣」2024年第4季完工交屋、「中工鳴森苑」第4季開賣、2027年完工，預料長線有所支撐。
中工連續22年配發股息5.5元，每股淨值14.49元，目前股價和淨值相差不遠。累計前3季EPS為0.28元。
工信上月拿下花東地區鐵路雙軌電氣化計畫標案，目前手上公共工程訂單超過400億元，以工信一年營收50億元估算，未來幾年穩定營收不成問題。工信前3季EPS為0.08元，股價自11/10低點8.67元上漲以來漲幅達75%。截至第3季工信每股淨值10.88元。
建國目前在手進行的工程有15個，總承攬金額397億元，未來交案還有223億元。法人預估以建國年營收50億元計算，在手訂單可以「吃好幾年」沒有問題。建國前3季EPS為1.01元，每股淨值19.44元，目前股價低於淨值，且過去連續22年配發股利總計24.14元，近3年殖利率可維持7%。
達欣工日前舉行法說會，公司表示截至今年10月，建案承攬共計19案，在案承攬量837億元，手上仍有322億元未認列工程案，未來幾年營運無虞。達欣工過去連續19年配發股利，合計28.87元，今年前3季EPS為2.65元，每股淨值33.84元。
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