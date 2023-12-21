美光財報奏捷，公司認為記憶體價格經歷2023年逆風後，2024年反彈、2025年進一步好轉，激勵南亞科、華邦電、群聯、晶豪科、威剛、華東等6檔DRAM相關個股搶先翻紅，僅旺宏還在盤下。知名半導體分析師陸行之指出，美光財測預估Q4每股小虧0.21元太保守，認為獲利可能提早翻正，替今（21）日領跌的半導體族群注入一劑強心針。

陸行之今在臉書發文指出，美光數字不錯，盤後漲超過4%，但總感覺股價一直跑的比基本面快，季度營收指引季增8~16%，比市場預期高出6個百分點，12%毛利率及-8%營業利潤率的指引，也都比市場預期好，第4季度庫存月數5.2個月則再季減8%、年減34%。

他還認為，公司的指引可能還留了一手，認為單季營收應會季增18%，可能提早進入獲利，加上嚴控資本開支，自由現金流轉正，待看HBM3E何時可從SK Hynix（SK海力士）搶一些A伺服器HBM DRAM的份額而定。

美光盤後公布至11月30日止的上季營收，年增6%至47.3億美元，遠勝市場估值得45.8億美元；每股虧損0.95美元，亦低於預估的虧損1.01美元。至於第4季展望，美光預估季營收51~55億美元，每股虧損0.21~0.35美元，同樣優於市場預期。

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