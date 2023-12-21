【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美光（Micron Technology）周三盤後急漲4.65%，報82.35美元，扭轉稍早前以大跌4.24%收盤的頹勢。受惠於強勁的數據中心晶片業務彌補了緩慢復甦的PC與智慧手機市場，該記憶體晶片大廠上季財報與本季財測均優於市場預期。

美光業績與展望顯示記憶體市場已經開始復甦。

美光公布2024財年第一季（截至11月30日）營收年增16%，為47.3億美元，遠優於市場預估的45.8億美元。淨損為12.3億美元，較前一年同期的淨損14.3億美元大幅縮減。經調整後每股虧損0.95美元，低於市場預估的每股虧損1.01美元。

該公司預估第二財季營收為53億美元加減2億美元，優於市場預估的50.3億美元。調整後每股虧損預估介於0.21～0.35美元，遠低於市場預估的每股虧損0.62美元。

在財報發布後的電話會議上，美光對公司與產業現況與展望提出以下看法：

●明年快閃記憶體與DRAM晶片需求將持續改善，與此同時，供應將開始接近歷史正常水準。個人電腦（PC）、行動裝置等晶片供應可望在明年上半年接近正常水準。

●在經歷長達兩年的黑暗期後，PC整體銷量可望在2024年「實現低至中間個位數的增長」，智慧手機需求也出現復甦跡象，料將在2024年實現「溫和增長」。

●執行長Sanjay Mehrotra表示，數據中心對開發AI軟體與應用程式所需的高價記憶體需求十分強勁。

●Mehrotra表示，記憶體價格在經過低迷不振的2023年後，將在2024年反彈，並在2025年進一步好轉。

●Mehrotra表示2024年將是晶片產業觸底反彈的一年，需求可望在2025年重返紀錄水準。美光所有業務的基本面都將在2024年大幅改善，「我們處於非常有利的地位，完全能搶佔AI在終端市場帶來的巨大機遇」。

●對AI伺服器的需求一直很強勁，因為數據中心基礎設施業者將預算重心從傳統伺服器轉向AI伺服器。

●Mehrotra表示，數據中心業者持續將採購重心轉向AI晶片，這比傳統伺服器需要更多記憶體晶片。

●競爭對手SK海力士已經向AI晶片巨頭輝達（Nvidia）供貨。Mehrotra對此表示，美光的HBM3E晶片已經進入驗證的最後階段，將用於輝達下一代Grace Hopper GH200和H200平台。

●美光的高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory,HBM）營收將在2024財年達到「數億」美元，並在2025年持續成長。業務長Sumit Sadana表示，HBM是美光最賺錢的產品之一。

●執行長Mehrotra表示，美光已經賣光了預計2024年所能生產的所有HBM。AI帶給我們推升營收與獲利的大好機會，而這才剛開始而已。

投資人看好記憶體晶片庫存過剩的情況持續緩解，以及全球企業的AI軍備競賽將帶動記憶體晶片需求，尤其是對HBM需求將大幅成長，美光今年來股價上漲約57%，與費城半導體指數表現一致。

花旗以晶片業全面復甦前景樂觀為由，將美光列為晶片產業的首選股，同時將美光目標價從85美元調升至88美元，並維持「買進」評級不變。