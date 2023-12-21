美國上週向澳洲請求派遣軍艦前往紅海，保護穿越紅海船隻免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝攻擊。澳洲副總理、國防部長馬勒斯今天證實，澳洲不會派遣軍艦。
美國上週向盟友澳洲提出派遣軍艦的請求，但澳洲遲未回應，引發國內討論。美國19日宣布成立10國聯盟，將啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）特遣小組，澳洲不在其中。
馬勒斯（Richard Marles）今天接受澳洲天空新聞（Sky News）訪問證實，澳洲在中東的部署不包括派遣海軍艦艇。政府將派遣6名澳洲軍方人員參與美國領導的紅海行動。
馬勒斯說，澳洲的戰略重點需要非常明確，澳洲戰略重點在印度洋、南海、東海、太平洋。
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