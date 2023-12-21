根據美國與委內瑞拉政府達成的換囚協議，美國釋放委國總統馬杜洛一名盟友，換回遭拘留的10名美國人，委國還將把捲入美軍貪腐案的前包商「胖子雷納德」引渡回美。
法新社報導，美國官員表示，總統拜登做出「極其艱難的決定」，以釋放委內瑞拉社會主義領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）昔日親信、哥倫比亞商人沙柏（Alex Saab）；美國指控沙柏為馬杜洛洗錢。
委內瑞拉則將美國海軍史上最重大集體貪污案主謀、馬來西亞籍軍事承包商「胖子雷納德」（Fat Leonard）引渡回美，並且釋放20名委國政治犯及10名美國公民，作為交換。
華府在推動委內瑞拉民主進程的同時，也不斷減輕對卡拉卡斯左翼政府的壓力，並於今年10月同意鬆綁對委國的石油和天然氣制裁。
拜登在聲明中說：「今天，被拘留在委內瑞拉的10名美國人已經獲釋，即將歸來。」拜登還說：「我很高興他們的苦難終於結束了。」
此外，拜登還告訴記者，「截至目前，馬杜洛似乎正在履行對自由選舉的承諾」，正如協議中商定的那樣，以減輕美國對委內瑞拉的制裁。
美國官員補充說，這項協議是由海灣國家卡達居中促成。
馬杜洛則大讚沙柏獲釋是「真理的勝利」，當地電視台也現場直播沙柏返國的畫面。
在馬杜洛陪伴下，沙柏在首都卡拉卡斯總統府觀花宮（Miraflores Palace）發表談話，除了感謝委內瑞拉領導人，他還說，「今天，自由的奇蹟、正義的奇蹟已然成真」。
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