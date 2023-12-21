聯合國安全理事會先前未能贏得美國支持，化解以巴衝突受阻。安理會明天將再嘗試通過一項決議案，呼籲以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）停戰。

法新社報導，聯合國內部的外交爭端導致今天對決議草案的表決再度延遲，同時間內，加薩（Gaza）局勢不斷惡化，死亡人數不斷上升。

根據法新社看到的草案版本，阿拉伯聯合大公國提出一項關於衝突的決議草案，該草案已被淡化處理，確保各方能夠妥協。

這份草案呼籲「緊急暫停敵對行動，好讓人道援助安全且不受阻礙地進入，並採取能讓停止敵對行動持續下去的緊急措施」。

阿聯大使紐塞柏（Lana Zaki Nusseibeh）表示，各國「正進行最高階外交接觸，以達成一項影響當地的文本。外交需要時間」。

紐塞柏說：「如果失敗，那麼我們將繼續努力…當地已遭受太多苦難，安理會不能在這方面持續失敗。」

由15個理事國組成的安理會，幾天來一直努力尋找決議的共同基礎，不過自18日以來，對該決議的表決已多次延遲。

在盟友美國支持下，以色列反對「停火」一詞。自戰爭開始以來，擔任安理會常任理事國而擁有否決權的美國，已兩次使用它來阻撓以色列反對的決議。

外交消息人士說，最近的表決延期是應美國的要求。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，在「消滅」哈瑪斯之前，加薩不會停火。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師高文（Richard Gowan）說：「紐約（聯合國）的每個人仍在等待白宮。強烈感覺（美國總統）拜登將作出最後決定。」

高文表示，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）「已在美國體系內努力爭取達成協議」。

高文也說：「不過如果以色列繼續反對該決議，拜登仍可能決定阻止。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不願透露美國在安理會的下一步行動。他今天告訴記者，美國正在「建設性地參與…試圖解決問題」。

布林肯說，美國希望「確保該決議依其呼籲與要求，真正推展（人道）工作，並且不會做出任何損害人道援助之事」。

聯合國秘書長的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我們無權干涉這些討論，據我所知，這些討論相當激烈。」

杜雅里克說：「秘書長本人的立場沒有改變—他始終呼籲人道停火。」