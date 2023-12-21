【時報記者任珮云台北報導】回顧2023年，在高利率的環境下美國經濟表現持續展現出韌性，企業盈餘表現強韌，民間儲蓄支撐消費動能，通膨緩步邁進。兆豐投信表示，展望後市，主要國家通膨持續放緩，經濟體表現優於預期，伴隨美國升息循環進入尾聲，市場投資信心回升，將有利債券後續表現，建議透過單筆或定期定額共同基金，分散進場時間點，聰明掌握債券投資機會。

兆豐投信看好全球債券投資機會，第四季發行的兆豐全球債券ETF策略收益組合基金，為國內首檔債券ETF組合基金，尋求全球各類型債券ETF的投資機會。

兆豐投信表示，全球債券ETF具有高流動性，且規模仍不斷在快速增長，持續吸引不同的投資大眾進場布局。2022年債券ETF交易的成交金額達6.2兆美元，年增長44%，累計過去五年的年複合成長率達23%。全球債券ETF市場規模，預估債券ETF的市場規模將於2030年突破6兆美金)。債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5%，相對能享有穩健性及收益率的好時機。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金打包一籃子債券ETF，組合成三大特色，包含 1.風險更分散：多檔債券ETF組合起來，債券類別多元，風險更加分散。2.價格透明及流動性佳：定價透明度相較直接購買公司債券更高，具有良好流動性。3.交易金額及成本更具優勢：債券ETF規模持續增長，且ETF具有市場效率，交易金額及成本較具有優勢。