【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（21）日宣布與興悅地產簽約，將進駐南投埔里福興溫泉區，對1300坪基地上興建的6棟奢華溫泉別墅與附屬戶外宴會、室內餐飲空間，進行規畫與營運管理，在高端奢華旅宿委託案再下一城，將委託經營事業案拓增至12處。

福興溫泉區為南投縣政府為廬山遷建而開發打造，是全台首處以溫泉產業造鎮的開發案，設立全台唯一溫泉主題的親子共融公園，且鄰近中台禪寺、能高親水公園與埔里酒廠等知名觀光景點，更串連日月潭風景區。目前已讓售72個區塊，預估7年內可完成旅館區開發。

興悅地產總經理李鴻岳表示，公司本業為營建業起家，為發揮集團整合開發綜效，除了近年已陸續進行多項住宅、廠辦及商辦開發計畫外，並規畫在南投埔里約1300坪的溫泉基地中，透過與國內餐旅龍頭雲品合作，提供消費者在頂級溫泉旅宿體驗的新選擇。

雲品表示，福興溫泉屬於被稱作「美人湯」的碳酸氫鹽泉，除了泡湯也配置生態農場，餐飲方面能辦理100～150人的頂級私人派對，可為埔里福興溫泉注入新活力。也是雲品繼烏來紅河谷「蘇卡利．漫活」（Sokali．Maho）後，第2處奢華溫泉別墅旅宿委託經營案。

雲品表示，透過此次進駐，將為南投埔里福興溫泉打造融合高端住宿、美食和自然生態的全新體驗。其中，私廚餐廳將結合小型生態農場，提供有機蔬菜等食材，有效縮短碳足跡，並確保食材的新鮮與可追溯性，具體落實永續理念在委託經營案中。

雲品受理的委託經營管理案目前共有11案，分為星級酒店、宴會暨餐飲事業、頂級民宿、永續園區、豪宅銷售延伸服務等5大類型。此次宣布合作的埔里福興溫泉案，將成為第12處委託經營案，將能再次提升南投在精緻餐飲旅遊的市場能見度。

雲品總經理丁原偉指出，雲品透過「君品Collection」承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理（Banquet），到第二階段的餐飲與宴會管理（Food, Beverage & Banquet），許多對精緻服務、利潤共享、永續循環有共同理念的業主不斷與雲品討論與洽談提案。

丁原偉表示，「君品Collection」發展至第三階段的高端旅宿服務（High-end Accommodation）已逐漸成熟，並發展出精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。未來規畫以頂級餐廳與旅館聯盟概念，目標挑選約20家台灣高檔旅宿，串連各業主一同投入精緻服務的高檔餐旅市場。