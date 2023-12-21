【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數231.99點，跌0.32點；總計282家漲、400家跌、90家持平；委買10540573張、委賣5832576張；總成交值353.19億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數