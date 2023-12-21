【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17539.58點，跌95.62點；總計279家漲、637家跌、108家持平；委買36863100張、委賣22091099張；總成交值1706.18億元。

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