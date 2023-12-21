記憶體大廠美光公布財報優於市場預期，盤後股價漲幅近5％，帶動台系記憶體製造大廠包括南亞科（2408）、華邦電（2344），早盤股價逆勢上揚。
美光營收 47.26 億美元，季增18％，年增16％，優於市場預期 44.94億美元，毛利率 0.8％，遠優於上季的-9.1％，EPS -0.95 元，優於市場預期的-1元。
記憶體大廠美光公布財報優於市場預期，盤後股價漲幅近5％，帶動台系記憶體製造大廠包括南亞科（2408）、華邦電（2344），早盤股價逆勢上揚。
美光營收 47.26 億美元，季增18％，年增16％，優於市場預期 44.94億美元，毛利率 0.8％，遠優於上季的-9.1％，EPS -0.95 元，優於市場預期的-1元。
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