【時報記者任珮云台北報導】為推動時尚產業供應鏈的減碳行動，星展集團與H&M集團合作推出融資工具，打造該領域首起綠色貸款計劃，促進服裝業界供應鏈減碳。供應商可以獲得星展提供的資金，並由永續發展顧問公司Guidehouse給予相關的技術支援，對工廠進行全面升級以減少氣候影響。有別於供應商自行向銀行尋求綠色貸款的傳統方式，該計劃直接向供應商提供有關溫室氣體減排項目的特定融資，並經由H&M集團審核，從而取得最佳融資條件。
星展集團與H&M集團代表近期亦出席於杜拜舉行的全球氣候議題最高決策平台-《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28），於會中討論相關政策，探討有效應對氣候變遷挑戰的最佳實踐和創新方案。
H&M集團綠色投資主管Ulrika Leverenz表示，H&M多年來致力減緩氣候變遷，並不斷在業界領導應對的行動，而有效的氣候行動需要配合對應的融資計畫。對我們來說，永續投資不僅是一種負責任的表現，更是未來成功的關鍵因素。為了實現H&M於2040年前達到二氧化碳淨零排放的目標，該集團過去數年一直提供資金，聚焦於減少其供應鏈的溫室氣體排放，這些舉措也同步帶動供應廠商專注投資所需要的技術和流程，以減少整個時尚產業的能源需求和發展化石燃料替代方案。
星展集團全球企業銀行業務主管陳淑珊指出，若希望加快供應鏈的淨零排放，需要快速拓展低碳技術應用和推出創新融資模式，帶動整個行業應用，而提供融資工具則是星展協助供應商創造影響力的典型案例。很高興能夠與H&M集團合作，利用星展在亞洲的廣泛網絡，以切實可行的方式提供永續融資，支持工廠升級，協助供應商提高能源效率和減碳。
今年稍早，印度一家製造商已透過該項目完成首筆交易，順利取得能減少範疇三溫室氣體排放所需要的資本支出。在此貸款支持下，供應商Raj Woollen得以安裝太陽能面板、節能電機設備以及設立節約用水技術，以節省資源及減少碳排放。
氣候挑戰複雜且範圍廣泛，H&M希望本次與星展的合作，可成為時尚產業奠定氣候行動框架的基石，讓合作融資成為實現大規模快速變革的途徑，建立一個生態系統，由品牌和投資者承諾共同投資並分擔相關項目的財務責任，從而提供更多替代方案以支援供應商的減碳之旅。
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