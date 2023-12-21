【時報-台北電】美股近日漲勢剽悍，但昨夜畫風痞變，四大指數齊挫，費半指數更殺跌2.86%，台股ADR也全軍覆沒，使得台股今早空壓罩頂，台積電(2330)一開盤即下跌8元、回測月線，拖累大盤一度下殺至17442.76點、重挫近193點，所幸防疫、碳權、AI PC、記憶體等族群各擁題材力挽狂瀾，攜手將大盤跌點逐步縮減至百點以內。
其中，記憶體族群今日雖隨台股開低，但聽聞美光(Micron)上季財報和本季財測雙雙優於市場預期，並激勵其股價盤後跳漲逾4%，多頭士氣大振，盤初由南亞科(2408)率先翻紅強漲逾4%，隨後華邦電(2344)也加緊腳步跟上，並帶動群聯(8299)、晶豪科(3006)、威剛(3260)、旺宏(2337)、華東(8110)等紛紛重返高檔，扮演半導體族群抗空主力。
美光昨夜公布2024財年第一季(截至11月30日)營收年增16%、為47.3億美元，遠勝市場估值45.8億美元；每股虧損0.95美元，亦低於市場預估的1.01美元。此外，美光預估第二財季營收為51~55億美元，優於市場預估的50.3億美元；調整後每股虧損預估介於0.21～0.35美元，更遠低於市場預估的每股虧損0.62美元。美光執行長Sanjay Mehrotra並指出，資料中心對用於AI軟體開發的昂貴記憶體，需求十分強勁；且再次表示，記憶體價格經歷2023年逆風後，2024年景氣將反彈、2025年可望進一步好轉。今日記憶體族群聞訊大喜，個股多跑迎大盤。
另，研調TrendForce日前表示，隨著智慧型手機業者庫存落底，加上記憶體原廠減產效益奏效，明年首季Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC/UFS)均價季漲幅將擴大至18~23%，且由於是寡占市場格局，在品牌客戶恐慌追價情況下，不排除進一步墊高漲幅。
而業界則預估，DDR4的合約及現貨價在第四季翻漲，至於2024年上半年，由於庫存去化尚未完成，記憶體製造業者仍將延續減產策略，市場訂價氛圍轉佳，將有利於華邦電及南亞科出貨呈現量價齊揚。(編輯：李慧蘭)
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