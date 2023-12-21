【時報-台北電】美股高檔急墜，惟AI PC題材正熱，台股電子五哥中廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)今早低接買盤推升股價向上；尤其身兼AI伺服器ODM廠的廣達、緯創，股價跌深反彈的步調並未改變，吸引人氣並帶動台股盤中跌點收斂一半，目前集中市場跌點在百點以內。
不過，受到美股遇調節賣壓，四大指數均跌，台積電ADR下挫3.7%。台積電(2330)今(21日)跳空開低跌8元，目前跌8元為577元，與台股同步失守短均線的5日及10日均線，但力守月線大關。
微軟預計明年推Windows 12強化AI功能，英特爾也發表內建NPU的AI PC處理器，宣告AI應用正式走入邊緣運算，可望為NB、PC帶來換機潮，電子五哥近期股價走強，引領AI概念股熱度。今早以廣達、英業達、緯創表現抗跌，漲多的仁寶股價仍維持高檔整理，英業達繼昨天強彈後，今盤中再啟攻勢。英業達及仁寶早盤仍是前五大熱門個股。
AI伺服器ODM廠廣達、緯創本周以來股價跌深反彈，且成交量同步增溫，今早震盪翻紅並站穩短均線之上，廣達接棒站回季線，技嘉(2376)續守住季線大關。
千金股方面，股王世芯-KY(3661)決議辦理現增參與發行海外存託憑證，暫定350~400萬股，股價開低後買盤承接，盤中翻紅靠攏5日均線。緯創集團緯穎(6669)更帶量上攻，站上所有均線。（編輯：沈培華）
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