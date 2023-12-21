【時報-台北電】美股隔夜風雲變色，晶片股成殺盤重心，輝達重挫3%，美光跌逾4%，台積電ADR大跌3.7%，拖累費半大跌近3%，標普500指數創9月最大跌幅。台股多頭踩煞車，一度重挫近200點，最低來到17442點，電子股賣壓較重，資金轉進造紙、航運、生技等傳產股避難。因疫情加溫及大選政策題材護體，防疫概念捲土重來，康那香(9919)、南六(6504)、恆大(1325)買盤不墜，醫藥及醫材股益得(6461)率先漲停表態，松瑞藥(4167)、和康生(1783)、台維醫(6767)等逆勢走揚，2檔興櫃轉上市新兵正瀚-創(6534)、金萬林-創(6645)大漲逾2成蜜月超香，惟新藥股浩鼎(4174)傳出董座請辭且終止新冠疫苗3產品開發消息，盤初一度摜至跌停，表現最為弱勢。

時序進入呼吸道疾病好發季節，近日不只肺炎黴漿菌疫情加劇，「老人殺手」肺炎鏈球菌也發威。專家指出，今年全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症案例創下近3年最高，加上近期呼吸道病毒肆虐，感染人數恐持續攀升，世界衛生組織（WHO）日前也宣布將新冠病毒變異株JN.1列為「需留意變異株」，比目前在傳播的其他新冠病毒變異株更具傳染力，在明年新冠肺炎疫情恐加劇下，防疫概念股乘勢崛起，近期股價跟著走強表態。

口罩大廠康那香(9919)、南六(6504)、恆大(1325)近期走強，今日多遭高檔出貨，漲勢多所收斂，恆大今日拉出第四根漲停後遭獲利入袋，盤中漲幅收斂至5%附近，成交量噴出逾2萬張近期新高，清潔大廠毛寶(1732)笑納2根漲停後，今日衝高遇壓由紅翻黑。

醫藥及醫材股走勢相對穩健，松瑞藥(4167)、優盛(4121)、益得(6461)、和康生(1783)、北極星藥業-KY(6550)、台維醫(6767)等聯手逆勢走高，惟股王保瑞(6472)日K連4黑，轉上市行情失靈，略為壓抑生技股表現，浩鼎(4174)傳出董座請辭且終止新冠疫苗3產品開發消息，盤初一度摜至跌停，來到今年相對低檔，成交量明顯放大，表現最為弱勢。

益得（6461）法說利多放送，激勵盤中放量急攻漲停，追平3個月高點。總座20日表示，旗下定量吸入劑（MDI）SYN011將前進海外市場，已與加拿大知名藥品經銷商簽署授權銷售協議，初步鎖定以北美加拿大，做為跨足國際市場灘頭堡，明年起布局持續開花結果，未來營運樂觀以待。

2檔興櫃轉上市新兵譜出亮眼蜜月行情，正瀚-創(6534)為台灣少有農業生技新藥開發廠家，積極拓展全球農業市場，與全球最大農資產品通路商Nutrien集團合作，生產植物生長調節劑與肥料，成為全球ESG友善農業趨勢下最大受惠者，激勵上市首日大漲逾3成。

金萬林-創(6645)跨入NGS高階檢測進行布局，取得衛福部的LTDS認證，成為台灣獲得最多檢測項目認證的廠商，次世代基因檢測(NGS)明年納入健保給付有望推升營運，今日歡慶大漲逾20%甜蜜上市。

分析師表示，台股今日隨美股回檔，若量價結構沒有改變，以及12/4高點17516沒有正式失守前，多頭架構或將延續。AI伺服器或將成為近期電子股再攻關鍵，非金電以即將進入旺季的觀光餐旅、短線運價走揚的貨櫃股，及冬天呼吸道疫情升溫的防疫概念股成為盤面焦點。(編輯：龍彩霖)