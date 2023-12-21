【時報-台北電】道瓊大跌475點，餘震波及周四台股同步跳空跌近200點，失守5日線及10日線，多空在17500點爭奪。紅海危機引爆航運股，今日陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)坐鎮，航運成為台股巨震中的避風港。陽明連4天共獲外資買超逾11萬張，今日繼續創高，亮出逾半根漲停板，身價不凡。長榮盤中突破150元關卡，觸及高點152，然而大盤狀況不佳，持股者見好就收，資金下車影響攻勢，與萬海維持1%左右的漲幅。
散裝族群盤中崛起，裕民(2606)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)等群起。就連遭外資投信接連賣超的長榮航(2618)也都止跌回升。航運股挾著貨櫃運價底氣，今日撐霸盤面。
紅海突發危機帶動運價，航運股大翻身股價急漲一波，對此，台驊控股董事長顏益財表示，紅海突發為短期利多，運價能不能維持，後續10國聯盟維護紅海通航安全的成效，將反映在運價漲幅，若時間拖久可能產生新變數；再者，農曆年後運輸需求是否回升，支撐運價續行。
美股創高後壓回，收盤四大指數盡墨，費半跌幅更達2.86%，台股開盤在電子權值股領跌下，17500點一度失守。元大投顧指出，資金行情已在11月率先起跑，多數個股頻頻墊高位階，積極追價風險增加，建議將目光放長至明年展望，並靜待拉回布局買點；選股策略中，半導體供應鏈邁向復甦周期、電腦週邊晶片業者迎接AIPC升級潮；傳產當中鋼鐵、貨櫃、水泥位階偏低下檔空間有限值得關注方向。（編輯：張嘉倚）
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