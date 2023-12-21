台灣本土連鎖咖啡龍頭LOUISA路易莎插旗新加坡，選址中央商務區的新核心黃金地段，鄰近繁華的武吉士（Bugis）地鐵站。試營運期間期造成轟動，路易莎董事長黃銘賢說，新加坡門市將是未來海外展店的旗艦範本，而路易莎之前已在泰國開了三家店，未來準備要在印尼、埃及等地展店。
新加坡是東亞前十大咖啡市場，因為是高消費力的國際金融中心，咖啡市場具有潛力，一年有近兩億美元，路易莎目標是開100家門市，直營與加盟並進。路易莎新加坡門市採「前店後場」的經營型態，截然不同於台灣，不僅將烘豆設備直接搬進來，維持在地烘豆的經營原則，更在現場自行烘焙麵包。
在新加坡供應的咖啡品項以選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，極淺焙、果香濃厚的風味有別於傳統南洋咖啡，除了提供路易莎招牌的莊園咖啡系列外，最大的特色是，嚴選 5 種來自世界各地的藝妓頂級咖啡，包含台灣藝妓，將帶給新加坡市場極致的精品咖啡體驗，另外也有因應新加坡當地咖啡喜好及需求，推出獨特風味的咖啡品項，例如Specialty coffee系列、Iceccino系列等，有Mojito莫吉托咖啡、椰奶、巧克力和抹茶拿鐵等口味。
試營運期間每日營業到下午6點，卻可以販售超過 700 杯咖啡，今(12／21)正式營運後將延長到晚上9點，目標日銷千杯，在新加坡更推出市場獨家的丹麥吐司熱壓三明治，新出爐香噴噴的麵包，試營運期間大受好評，此外也推出波士頓派、蛋塔等糕點，也大受好評，網路評價超高，成為新加坡的網紅新名店，慶開幕提供咖啡濾掛任選兩盒 5 折、咖啡豆 88 折等優惠。
路易莎國浩城中城（Guoco Midtown）門市，整體風格採用具現代感的木質裝潢，寬敞明亮的空間配置，並提供免費插座、網路，因應不同商務洽公的顧客族群，設有2~4人圓桌，以及在台灣最受年輕人歡迎的大長桌，顧客更可以從門市內的透明櫥窗，一探路易莎現場製作麵包、在地烘豆的過程及設備，提供嶄新的咖啡文化體驗。
路易莎咖啡點餐升級全數位化 啟動智慧咖啡廳計劃
路易莎新加坡門市推動全新便捷的全數位化流程，全面自助點餐、線上點餐、零現金交易，現場提供顧客透過 iPad 操作點餐，同時，也導入路易莎台灣黑卡會員制度，這不僅是路易莎對數位科技的落實，也提高營運效益，未來也將在台灣門市推動，解決餐飲業人才荒，讓咖啡師更專注在沖煮一杯好喝的咖啡。
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