今年最後一場除息大秀自18日開跑，高達24檔債券ETF於本月除息，其中國泰20年美債 （00687B）率先於18日當日中午完成填息，僅費時不到一天，11.3萬受益人股息入袋，領到年前大紅包。

國泰20年美債 （00687B）因調整除息月至3、6、9、12月，今年合計配出5次息，「第五配」雖然只累積2個月債息，但仍開出0.35元的亮麗數字。加碼配亦吸引投資人加碼買進，觀察00687B本月以來受益人數變化，自12月1日的9.4萬人，跳增至12月15日的11.3萬人，月增幅逼近2成。

除了受益人創高，近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，推升債券ETF價量齊揚，00687B已連續6個交易日(12／12~12／19)登原型債券ETF成交王，15日更創下13萬張的交易天量，改寫自身紀錄，同步推高基金規模至新台幣810億元。在這波反彈契機下，助攻國泰20年美債 (00687B)在受益人、成交量、規模三方面同創新高。

因為買氣爆棚，00687B已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信已公告自14日起暫停受理00687B初級市場申購，並遞出基金成立以來第5次追募申請。另一檔上市兩個月就破新台幣200億元規模的國泰10Y＋金融債 （00933B），也達可募集額度上限、申請追募中。

法人表示，光是12月國泰投信就有2檔債券ETF緊急追募，除了凸顯近期債券正夯，更因國泰產品溢價幅度向來穩定維持在1％以內，保障投資人不會吃虧買貴，而獲得市場青睞。

國泰投信說明，雖然兩檔ETF暫停初級市場申購，但一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易，若是積極型的投資人，或可將目光轉向國泰20年美債正2(00688L)，優勢在於快速取得曝險、放大收益，加上槓桿型ETF運用期貨做保證金交易，承擔匯率風險較原型債券商品更小。但國泰投信也提醒，槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。