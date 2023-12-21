台指期21日早盤拉回整理，指數開盤一度大跌逾200點，低點來到17,414點，所幸盤中跌幅略見收斂，暫報17,473點，下跌190點，跌幅逾1％，成交口數約2.1萬口。
美國11月成屋銷售年化後為382萬戶，高於市場預期的378萬戶，也高於前值的379萬戶；11月成屋銷售 MoM 0.8％，YoY -7.3％、連續第28個月年減。美國聯準會費城分行總裁Patrick Harker表示經濟放緩的速度比數據顯示得更快，通膨展望持續改善，已不需要再度升息，聯準會應該調降利率但不會立即行動。
第一金投顧指出，目前大架構是多頭格局，但目前 外資將開始放假，一月面臨總統大選，目前台股觀望氣氛將持續濃厚。也由於內、外資將開始休息，台股 量能將緩步下降。由於整體漲幅波段累積的空間已大，台股回檔壓力大，漲過的族群如果明年展望普通， 量縮背景下將緩跌。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌72點，報價9,116點；半導體30期貨報價4,890點，下跌72點；國外指數部分，東證期貨下跌21點，來到2,322點；美國道瓊期貨下跌409點，指數暫報37,502點；美國費城半導體期貨下跌97點，來到4,083點。
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