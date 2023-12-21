【時報-台北電】中國人民銀行21日兩期逆回購操作依舊，資金總規模4210億元(人民幣，下同)，較前一交易日增加1360億元；第2天維持淨投放且量增。

人行為維護年末資金流動性合理充裕，今同步展開7、14天期逆回購，分別為1950億元、2260億元，中標利率持穩在1.8%、1.95%。

香港信報援引路透統計，單日逆回購到期量2620億元，淨投放1590億元；本周累計到期量達1.28兆。(編輯：廖小蕎)

#淨投放 #量增 #大陸金融 #逆回購