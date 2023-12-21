【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國全國房地產經紀商協會（NAR）公布，受惠於抵押貸款利率下滑，11月成屋銷售月增0.8%，經季節調整後以年率計為382萬戶，從10月創下的逾3年新低（379萬戶）反彈，且優於市場預期的月減0.3%和378萬戶。房價中位數年漲4%，為38.76萬美元。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國12月消費者信心指數為110.7，高於市場預期的104.5和11月的102，並創下5個月新高，反映美國人對當前與未來的商業景氣及就業市場更加樂觀，可能為明年初的經濟帶來支撐。

●美國商務部公布，第三季經常帳赤字為2003億美元，較第二季的赤字2168.1億美元縮減，但高於市場預期的赤字1960億美元。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周（截至12月15日）美國原油庫存增加290萬桶，達到4.437億桶，市場預期為減少230萬桶。上周汽油庫存增加270萬桶，遠超出市場預期的增加120萬桶。餾分油庫存增加150萬桶，遠超出市場預期的增加50萬桶。上周美國原油淨進口量每日減少11.7萬桶。美國原油產量增至1,330萬桶/日，再創新高。煉廠煉油量增加40.3萬桶/日，產能利用率升高2.2個百分點。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至12月15日）抵押貸款申請指數下跌1.5%，扭轉了前一周的急升7.4%。30年期定息抵押貸款新造利率連跌5周，大跌24個基點至6.83%，創下6月以來新低。

●費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯準會應該降息，但不需要立即採取行動。他重申不排除聯準會需要再度升息的可能性，一切取決於最新數據，並表示他自己傾向於支持暫時維持利率不變。哈克表示，數據顯示美國經濟增長放緩，但實際放緩速度可能更快。

●葉門胡塞武裝組織揚言將繼續對行經紅海的船隻發動攻擊，外媒報導，全球第一大海運貨代德迅集團透露，目前已有至少13家船公司決定繞道好望角，包括地中海航運、馬士基、中遠海運、東方海外、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、達飛海運（CMA CGM）、ONE、現代商船、萬海、陽明航運、尼羅河航運、美國總統輪船等。另有貨代公司透露，近兩日收到赫伯羅德、長榮海運等船公司的客戶通知，航行路線從原本規劃的暫時停駛紅海改為繞道好望角。此外，運價已經出現上漲訊號。多家貨代公司表示已陸續收到許多船公司更新即期市場運價報單，與12月底相比，明年1月初多條歐洲與地中海航線的運價已經翻倍。

●以色列Walla網站報導，以色列高層以及一名外國消息人士透露以色列已經知會卡達願在加薩走廊休戰至少一周，以交換巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯釋放大約40名人質，並已透過卡達轉交一份新的釋放人質協議提案給哈瑪斯。

●美股突然急殺，資金轉向避險資產帶動美元反彈。周三美元指數漲0.3%，報102.474。英國11月通膨率跌至逾兩年新低，英國央行在明年5月降息可能性升高，使英鎊承壓，盤中一度重挫0.8%，報1.263美元。歐元跌0.43%，報1.0934美元。日圓漲0.4%，報143.27兌一美元。加密貨幣「一哥」比特幣一度急升4.9%，漲破4.42萬美元。

●受美元反彈影響，周三紐約2月期金收跌4.4美元或0.21%，報每盎司2047.7美元。現貨金跌0.4%，報每盎司2031.61美元。

●周三紐約期油收漲0.38%，報每桶74.22美元，盤中一度大漲2.63%，至每桶75.37美元。布蘭特期油收漲0.59%，報每桶79.7美元。不畏美國率聯軍護航，葉門親伊朗的胡塞武裝組織揚言將繼續襲擊駛行經紅海的船隻，周三國際油價連漲第3天。惟美國原油庫存意外增加，以及市場傳出以色列和哈瑪斯可能達成暫時停火協議，使油價漲幅受抑。