綜合陸媒報導，大陸商務部認定台灣對陸貿易限制構成貿易壁壘，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議（即ECFA）》規定；因此，大陸關稅稅則委員會20日決議，中止ECFA中12項產品的關稅減讓措施，主要以化工產品為主，該措施將於明年元旦生效，陸方喊話，盼台灣取消貿易限制。面對陸方舉措，網友反應相當平淡，不少人認為，宣示意味濃，但對台股影響小。
據陸方關稅稅則委員會官網公告，「台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定。根據《海峽兩岸經濟合作框架協議》，國務院關稅稅則委員會依規定和程序決定，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓」；公告進一步提到，「自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，依現行相關規定執行」。
面對陸方舉措，業界大老和一般民眾反應兩極，尤其，PTT股市板網友一片淡定，紛紛表示，「幾項不重要的產品，塑化噴噴」、「都AI時代了，要停就全停，陣痛期過了，台股全面開」、「化工類股還沒反應，股民信心十足」、「股價根本沒怎麼動，就知道沒什麼影響」、「是取消關稅優惠，又不是禁止」、「影響很小 那些商品出口金額本來就不大」、「稅率正常化，沒辦法出口到中國不會出口到其他國嗎」、「政治宣示，對台股影響很小」。
不過，也有網友分析，「大廠在中國幾乎都有工廠，不然就在東南亞，影響不大；但中小公司工廠在台灣的，那真的就慘了，明年基本薪資，物價上漲，體質不好的，可能撐不住」。
事實上，ECFA存廢討論已久，隨著總統大選再次成為各政黨攻防焦點；兩岸也在經貿上持續過招。據陸媒《第一財經》報導，大陸商務部說法，經調查，台灣對大陸相關產品長期採取貿易限制措施，近年禁止大陸產品範圍呈現擴大趨勢，截至2023年11月，台灣對大陸禁止進口產品達2509項，因此，大陸商務部認定，台灣對陸限制已構成貿易壁壘，對大陸相關產業、企業造成負面影響。
而陸方自今年4月12日決定開始調查，到10月9日還將調查期限延長3個月至明年1月12日，也就是總統大選的前一日；不過，調查截止期限還沒到，陸方就決議，中止ECFA中12項產品的關稅減讓；同時也期盼，「台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。
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