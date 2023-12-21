雲品國際（2748）委託經營事業再下一城，看好高端奢華旅宿後市，雲品今(21)日宣布與興悅地產開發股份有限公司簽署合約，將進駐南投埔里福興溫泉區，在1,300坪的溫泉區中興建六棟奢華溫泉別墅與附屬戶外宴會、室內餐飲空間進行規劃與營運管理。設有的私廚餐廳並結合小型生態農場，以實現環境永續、低碳足跡與自給自足的理念，生態農場將提供有機蔬菜等食材，有效縮短碳足跡，並確保食材的新鮮與可追溯性，具體落實永續的理念在雲品國際委託經營案中。

雲品國際總經理丁原偉指出，雲品國際透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理(Banquet)，到第二階段的餐飲與宴會管理(Food, Beverage ＆ Banquet)，許多對於精緻服務、利潤共享、永續循環有共同理念的業主不斷與雲品討論與洽談提案。

丁原偉表示，目前君品Collection發展到第三階段高端旅宿服務(High-end Accommodation)已漸成熟，並且發展出精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。未來更規劃以頂級餐廳與旅館聯盟為概念，提供消費者獨一無二的餐旅體驗，目標將挑選台灣高端旅宿約20家，串連各個業主，一起投入精緻服務的高端餐旅市場。

興悅地產總經理李鴻岳表示，因本業為營建業起家，為了發揮集團整合開發綜效，除了近年已陸續進行多項住宅、廠辦及商辦開發計畫外，並規劃於南投埔里約1,300坪溫泉基地中，透過與國內餐旅龍頭雲品國際合作，提供消費者在頂級溫泉旅宿體驗上的新選擇。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型：分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理。現在共有11處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會事業、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、新北烏來「蘇卡利‧漫活」、台南宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲暨宴會事業、台中水湳「圓觀」、台南安平「亞果薈」。今宣布合作的埔里福興溫泉委託經營案將為雲品國際第12處委託經營案，將能夠再次提升南投在精緻餐飲旅遊方面的市場能見度。

雲品國際表示，透過這次的進駐，為南投埔里福興溫泉打造一個融合高端住宿、美食和自然生態的全新體驗。福興溫泉的泉質為42.9度的溫泉水，屬於碳酸氫鹽泉，也被稱作「美人湯」，除了泡湯，也有生態農場的配置，在餐飲規格上更能辦理100-150人的頂級私人派對，將能為埔里福興溫泉注入新的活力，這也是雲品國際繼烏來紅河谷「蘇卡利‧漫活（Sokali‧Maho）」後的第二處奢華溫泉別墅旅宿委託經營案。

南投縣政府為廬山遷建而開發打造的「福興溫泉區」，是全台第一個以溫泉產業造鎮的開發案，設立了全台唯一溫泉為主題的親子共融公園，並鄰近中台禪寺、能高親水公園與埔里酒廠等知名觀光景點，更串連日月潭風景區。福興溫泉區已經讓售七十二塊區塊，業者也積極進行相關建設申請程序，縣府預估七年內所有溫泉業者皆可順利完成旅館區開發。