受美股領跌影響，台股21日開盤跳水百點，目前指數暫報17,489點，下跌145點，權王台積電（2330）盤中下殺逾1％，來到578元，在權值股普遍回檔之下，世紀（5314）、華義（2433）等中小型題材股躍居盤面焦點，股價大漲超過8％，表現逆勢強勁。
關注美股表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌475.9點，或1.26％，收在37,082點；標普500指數下跌70.0點，或1.46％，收在4,698.35點；Nasdaq指數下跌225.2點，或1.50％，收在14,777.9點；費半指數下跌117.點，或2.85％，收在4,007.65點。
美股表現疲弱，四大指數收盤全數下跌。受惠英國公布11月核心CPI年增率由5.7％降至5.1％，大幅低於預期5.6％，帶動歐、美公債殖利率全面走低，且繼前日公布美國新屋開工月增率大增14.8％之後，成屋銷售也意外不降反增0.8％，經濟諮詢委員會消費者信心更是上升至五個月來新高，進一步強化經濟軟著陸的信心，帶動美股三大指數盤中同步走揚，道瓊指數一度續創歷史新高；不過，午盤過後，葉門胡塞武裝組織威脅將針對以美國為首的「紅海護航聯盟」國家船隻進行攻擊，加劇地緣政治衝突的不確定性，並引發短線資金獲利了結賣壓，拖累四大指數尾盤全數下挫。
統一投顧表示，由於市場短線漲多，聯準會官員談話影響市場情緒。惟觀察美國十年期公債殖利率仍持續下跌至3.9％以下，仍有利風險性資產評價，資金行情可望延續。
近期台股類股輪動快速，但年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪盤堅持續創高，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。
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