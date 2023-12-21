全球半導體明年Q1落底成市場共識，迎接產業邁入向上循環周期，台股半導體ETF也開始拉筋暖身，包括00927、00891、00904等5檔半導體ETF近月均呈漲勢，平均漲幅逾4%，且股價都在20元以下，存股族一次打包台積電為首的護國神山群，也絲毫不費力。

美國半導體產業協會（SIA）公布最新預估報告，雖受PC、智慧手機銷售低迷，使得今年全球半導體銷售額預估年減9.4%，但需求年底呈現正向態勢，明年銷售額有望迎來強勁反彈，預估金額年增13.1%至5884億美元。

法人表示，隨著整體半導體庫存水位不斷改善，產業將迎來健康的周期性復甦，而台灣不僅在全球半導體供應鏈中扮演舉足輕重角色，在生成式AI風潮之下，亦可望是相關商機的最大受惠者之一，且當中亦有不少競爭實力強勁、又願意大方派息與投資人分享成果的公司，建議投資人不妨透過獲利成長性與高息並重的半導體ETF，參與產業復甦行情。

觀察近期投信發行的5檔台股半導體ETF表現，近期除了隨市場投資情緒因利率風險降溫所激勵外，同時也受到半導體市況復甦所帶動，近1月表現全數上漲，其中以00927（群益半導體收益），近月累漲近5.5%最多，00891（中信關鍵半導體）5.05%次之。

此外，00904（新光臺灣半導體30）上漲4.52%、00892（富邦台灣半導體）4.15%、00913（兆豐台灣晶圓製造）4.07%。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，AI技術應用層面擴大，市場商機需求成長前景看好，亦有助帶動相關供應鏈表現，且AI發展關鍵的高速運算與高階晶片技術，也正是台灣半導體產業的強項所在，且包括全球半導體先進製程產能、全球ABF載板市佔率都冠全球，而全球10大IC設計公司也占3席，可望直接受惠，類股表現可期。

謝明志進一步指出，台灣半導體護國群山群，不僅企業成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股需求，達到息利雙收的投資目標。

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