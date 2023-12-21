法國國會昨晚通過被批為史上最「仇外」的移民法案，為獲足夠票數，執政黨與右派妥協，限縮合法移民多項津貼。不僅黨內不滿，更有32個左派執政的地方政府拒絕施行。但民調顯示，7成受訪者支持新法。

歷經18個月反覆激烈辯論，法國國民議會昨天深夜以349票贊成、186票反對，壓倒性通過移民法案。法案極具爭議，使政府身陷危機。法國上議院參議院稍早已通過這項法案。

這項新移民法被視為法國近年最緊縮的政策，不僅左派聯盟反對，連執政聯盟黨團內偏左的成員也表示異議，拒絕和支持法案的極右派「國民聯盟」（RN）同一陣線，251位執政聯盟的議員中有59人棄權或反對，使得執政派系出現裂痕。衛生部長羅梭（Aurelien Rousseau）為表不滿，更於今天辭去職務。

面對排山倒海的議論，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚接受法國電視5台（France 5）專訪時坦言，法案是「妥協的產物」，有不完美之處，但仍守住共和精神。執政聯盟為了在國會取得足夠票數，在許多法條上都與傳統右派共和黨（LR）妥協。

他表示法案目的有二，首先「要打擊移民潮，那些以非法方式抵達的人」，因為如今審查與遣送效率不佳，「會失去控制」。第二，「就是法案提供的，透過語言學習與工作」加速融入社會。

馬克宏坦言法國有「非法移民」問題，移民壓力較10年前劇增，「若說我們掌控一切是錯的，有些事需要改善」。

對於黨內及左派批評執政聯盟向極右的國民聯盟靠攏，馬克宏大力反駁。他指出極右派希望刪除提供給非法外籍人士的醫療補助，但法案卻保留這項措施。他強調，「在法國有些東西，如住房和醫療，是無條件的」。

「我可以負責任地說，國民期盼這樣的法律。若不願未來國民聯盟執政，就應該面對滋養他們的問題」，馬克宏指的便是不斷讓極右派壯大的移民議題。

法國長久以來都以福利大國、「庇護之地」自豪，但極右派與部分右派主張「國民優先」（préférence nationale），即把資源留給法國公民或正式居留者，這樣的意識形態似乎在移民壓力下漸占上風。

新移民法有6大重點。首先為「合法化外籍工作者」，尤其是在缺乏勞動力的產業。第二，簡化驅逐流程，並擴大範圍，如被判刑3年以上的外籍人士都適用；居留不合法本身也將成為輕罪。

第三，國會將每3年為移民配額設定上限。但總統陣營明言這是妥協，認為法條並不合憲。法案今天已送至審查合憲性的憲法委員會，交由其定奪。然而在野批評，執政黨此操作是利用憲法委員會達成自身目標。

第四則是限縮父母為外籍人士之新生兒取得國籍的屬地主義，及確立剝奪雙重國籍者法國公民身分的條件。第五是限縮家庭團聚條件。

第六項最具爭議，減少移民的社會與家庭福利，包括個人居住補助（APL）和60歲以上長者的個人生活自理津貼（APA）。以辯論熱點居住補助為例，失業的合法移民獲得住房福利資格的時間將從取得居留證後6個月延長至5年；但若有工作，則等待時間僅為3個月。

歐洲議會左翼黨團主席歐布瑞（Manon Aubry）今天在社群平台X上砲轟該法為「法國歷史上最仇外的法案」。左派人士與不少民團稱其為「恥辱」，批評是40年來最倒退的法案。

戰場由國會延燒至地方，至少32個左派執政的省份今天宣布拒絕施行移民法中的限縮福利措施，表示在補助上，不該有「國民優先」意識形態，合法外籍人士應和法國公民享有同等協助。

然而社會大眾意見分歧。根據民調機構Elabe今晚為BFM電視台（BFM TV）所做的最新民調顯示，有7成民眾對法案表示「滿意」。

今天稍早，市場民意機構CSA為歐洲一台（Europe 1）等媒體做的民意調查也有相似結果。71%的法國受訪者表示，在就業、居住、社會與家庭補助上，贊成「國民優先」。