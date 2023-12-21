明基佳世達集團藉由投資結盟加速布局醫療事業，於2023年「台灣併購金鑫獎」榮獲三項大獎肯定，是今年在生醫產業的最大贏家。佳世達投資諾貝兒寶貝（丁丁藥局）、明基材料投資衛普實業，皆獲得「年度最具代表性併購獎」。此外，諾貝兒寶貝引進佳世達投資，將藥學專業服務結合創新科技，亦榮獲「中堅企業併購獎」肯定。

台灣併購金鑫獎為國內最具權威的併購大獎，由台灣併購與私募股權協會主辦，旨在表彰台灣企業在投資併購上的努力與成就，歷年得獎案例，皆創下國內企業併購的里程碑，屢屢開創產業新版圖。本屆共有131件併購案例角逐，產業橫跨半導體製造業、生技業、金融業與傳統消費性產業，競爭十分激烈。

主辦單位指出，今年在生醫產業方面由明基佳世達集團獨占鰲頭，摘下兩座「年度最具代表性併購獎」和「中堅企業併購獎」。該集團近年積極佈局醫療產業，以加速實現價值轉型，達成「2027年高附加價值事業獲利過半」的願景。

佳世達以投資「丁丁藥局」諾貝兒寶貝和旗下明基材收購衛普兩案，摘下兩座「年度最具代表性併購獎」。佳世達以「通路先行」策略，跨入藥局經營，透過「丁丁藥局」諾貝兒寶貝，取得連鎖藥妝及藥局通路，快速拓展醫療零售通路版圖，掌握樂齡先機。旗下明基材也藉由收購衛普，持續擴大醫材生產線及全球業務發展，成功落實「醫材醫藥雙引擎」的醫療產業佈局策略。

佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示，「通路先行」向來是集團投資醫療事業最重要的策略。包括建設大型綜合醫院－明基醫院，從最困難的臨床、教學、研究入手，到醫材醫藥雙引擎的成長策略，藉由投資丁丁藥局，將能使得佳世達加速進入醫藥通路，更貼近民眾在醫藥健康的日常需求，打造更完整的健康平台，引領佳世達醫療艦隊滿足高齡社會「醫、養、康」的需求外，更為台灣打造醫療產業成為護國群山。

明基材料董事長陳建志表示，明基材透過材料及製程核心技術交叉運用，發展出顯示器材料、醫療產品兩大應用類別，讓明基材料成為全球顯示器材料解決方案大廠，並在醫材、衛材領域佔有一席之地，包括旗下的聯和醫材的醫療滅菌包材位居亞洲市占第三、矽水膠隱形眼鏡在台灣及東南亞多國市占第一。而衛普實業擁有扎實的製造及品管流程、穩固的客戶關係，以及越南生產基地等優勢，未來結合雙方資源，可望加速提升在衞材與醫療的核心研發及製造能力，擴大產品線及全球業務發展，開創更大的價值。

此外，「丁丁藥局」諾貝兒寶貝引進佳世達在線上品牌經營與電子商務經驗，加速數位轉型，未來整合雙方線上線下的資源優勢，以及明基佳世達集團在醫材研發與製造的技術和能量，有助於諾貝兒寶貝將藥學專業服務結合創新科技，開發創新產品及引進科技輔具，進一步打造嶄新的專業醫療服務通路，獲頒「中堅企業併購獎」。