【時報記者林資傑台北報導】全家便利商店旗下全家餐飲(7708)今（21）日登錄興櫃一般板交易，每股參考價68元，開盤即以大漲33.82％的91元開出，隨後漲幅持續擴大，最高飆漲83.82％至125元，早盤維持逾8成漲勢，興櫃蜜月行情超甜。
2010年9月成立的全家餐飲，目前實收資本額2.3億元，由全家便利商店持股73.91％為最大股東。截至11月底共有4品牌、65家門市，包括日式定食「大戶屋」43家、韓式炸雞「bb.q CHICKEN」20家、個人燒肉「IKIGAI」及「沃克牛排」各1家。
全家餐飲定位發展「個食型餐飲」連鎖品牌，經營績效穩健成長，疫前連4年營收均達雙位數成長，疫情期間營收及店數亦維持成長。隨著疫情影響趨緩，2022年合併營收17.42億元、年增達36.78％，稅後淨利0.59億元、年增達71.32％，每股盈餘1.99元，均創新高。
全家餐飲2023年上半年合併營收10.8億元、年增達41.87％，稅後淨利0.41億元、年增達近1.84倍，每股盈餘1.66元。前11月自結合併營收19.92億元、年增達28.4％，前10月稅後淨利0.83億元、每股盈餘3.64元，均已超越去年全年，營運篤定再創新高。
展望後市，全家餐飲看好明年餐飲市場景氣，目標既有品牌門市營收持續成長，每年維持新展8～12家店，中長期品牌數長期擴增至5～8個。同時，也規畫透過聯名品牌餐點商品化，並計畫將自創燒肉品牌進行海外地區品牌輸出。
全家餐飲董事長吳勝福表示，集團瞄準「個人型日常食」商機，運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know-how，並善用數據掌握市場趨勢和消費者需求。其中，2012年併購台灣大戶屋經過10年經營，店數自17家增至33家，今年平均單店日營收年增達64％。
為布局中長期發展計畫，全家餐飲明年預計招募逾500名正職人員，包括逾50名儲備店長、逾200名儲備主管。新進同仁起薪從34K調升至36K，儲備幹部任用起薪40K。其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，有機會快速挑戰店長位階，年薪上看百萬。
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