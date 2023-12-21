高股息ETF爭霸戰，目前00919拔得頭籌，以連3季配息逾10%聞名，成立僅1年多，股價已漲近5成，也是上周人氣王，周增逾4萬人至36萬人，目前股價22.08元是除息後低點，對存股族來說，「綠就是買點」。不敗教主陳重銘教3招：除息前買，可年領10%股利；除息後買，等於1年有4次便宜2.4%的機會，再用股息買回1.2張，複利會讓你張數累積更快。
陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎？現在才進場的投資人有什麼值得期待？」為題發文表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。
想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，以00919這次發放0.55元股利計算，每年領到的股利為0.55 x 4 x 12= 26.4元，以22元股價計算可以買回26.4 / 22 = 1.2張，持股可以從12張增加為13.2張，等於一年增加了10%。只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。
靠著股利增加的免費張數，也會同時降低持有的平均成本。此外，慎選買進的時間點（價位），只要買得相對便宜，一樣可以降低持有的成本。除息後就是不錯的撿便宜時機喔，根據目前的除息計算公式：除息參考價=股價–股息。
以00919為例，除息前一天（12/15）收盤價為22.85元，下一個交易日（12/18）除息0.55元，除息當天開盤的參考價格= 22.85–0.55 = 22.3元，可以看出股價少了0.55元（2.4%），雖然2.4%看起來並不是很多，但是00919是季配息，也就是一年有4次便宜2.4%的買進時機，累積起來也是挺不錯的喔！
一般而言，當大家長期看好某檔股票時，除息前後都會有買盤進駐，可以從放大的成交量看得出來。例如00919在12/15的成交量為25.18萬張，大幅超越平時的2、3萬張，這就是想要領股利的買盤進駐；而在除息日12/18的成交量也高達18.8萬張，當然是除息後撿便宜的買盤了。
從下圖可以看出，不管是除息前，還是除息後的買盤都很踴躍，說明了投資人很會挑時機來布局00919：除息前買進領股利，除息後買進撿便宜。當然除息後一定會相對便宜，所以陳重銘習慣在除息後多買一點就是了。
00919剛好於12月下旬進行換股（一年調整兩次，5月跟12月），5月時挑選的高股息成分股，是00919今年平均股利率高達10%的推手。如今除權息旺季已過，12月的換股會考量「EPS成長率」，畢竟獲利成長的公司，明年更有機率配發高股息，所以要先來卡位。
根據台灣指數公司公告資料，這次新增的8檔分別為：中美晶、中信金、兆豐金、東元、長榮鋼、神基、寶雅、台肥，以金融股的中信金跟兆豐金來說，今年獲利都較去年大成長，預期明年會有不錯的股利率，這也是00919納入的原因。
而刪除的8檔則為：佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY，之前大家比較有疑慮的航運股，有陽明跟萬海都被剔除，避免成為往後的拖油瓶，另外一些今年以來漲幅很大，例如：佳世達、廣達、大聯大、天鈺，也趁勢逢高獲利了結。
從這裡可以看出ETF「汰弱換強」的機制，不斷刪除前景不佳的公司，然後納入營運成長的公司，目的是持續讓投資組合維持在最佳狀態。所以在換股後切入，也可以享受到新投資組合的成長潛能。
那麼12月換股之後會不會影響00919下次的配息能力？當然是不會啊，因為00919在今年6~8月時領到不少的股利，都存在淨值的「可分配收益」中，這就是往後配息的本錢。
在12/18除息後，可分配收益還有1.72元，如果維持0.55元的配息水準，00919還可以發放1.72 / 0.55 = 3.12次，維持到2024年9月都沒問題喔！其實2024年6~8月除權息旺季時，成分股的配息又會幫「可分配收益」儲值，又可以持續配息下去了。
來簡單結論一下，投資ETF的3大重點：
1、除息後ETF的價格會下降，此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。
2、當ETF調整成分股、更換投資組合時，要觀察汰弱換強後能否維持成長動能。
3、從「可分配收益」可以看出ETF的配息能力，如果能見度很高就不用擔心。
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※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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