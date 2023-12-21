【時報-台北電】受惠於美元及美國公債殖利率走低，且交易商正等待即將公布的11月美國通膨數據，以尋找有關美國聯準會(Fed)貨幣政策前景的更多線索，盤中金價走勢微幅反彈；截至台北時間12月21日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲1.2美元，報每盎司2048.9美元。

3月白銀下跌0.081美元，報每盎司24.550美元。

1月白金下跌3.5美元，報每盎司970.5美元。

3月鈀金下跌7.40美元，報每盎司 1219.50美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)

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