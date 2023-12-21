【時報記者莊丙農台北報導】美股創高後壓回，收盤四大指數盡墨，費半跌幅更達2.86％，台股開盤在電子權值股領跌下，17500點一度失守。各族群方面，航運股貨櫃三雄、散裝族群以及AI概念股的廣達(2382)、緯穎(6669)逆勢走強，指數盤中跌點略有收斂。

台新主流基金經理人張格靜表示，近期美國經濟數據在旺季過後回歸降溫趨勢，FOMC會議表明通膨為趨勢性而非暫時性回落，承認升息循環已結束，為了實現經濟軟著陸，2024年利率點陣圖預期中，降息幅度由原先的下降2碼變為下降3碼，Fed立場轉鴿，激勵股市行情。就基本面分析，全球需求經歷長時間修正，各產業確立營運谷底已過，預估美國、台灣2024年企業獲利成長性可望達雙位數，基本面依舊正向看待。

整體來看，美債殖利率、美元指數高檔回落，FOMC確立升息循環結束且2024年啟動降息，加上基本面回溫、選前行情、作夢行情持續中，台股雖漲多但仍偏多看待股市氛圍，個股仍有表現機會，可逢低擇優布局。

張格靜指出，美國、台灣2024年企業獲利有望雙位數以上成長，AI伺服器由2023年的14~17萬台跳增至2024年40萬台以上，其他多數產業景氣也將回溫，操作上，優先布局明年第1季淡季不淡、2024年重回成長的個股。