華為5G旗艦手機Mate 60系列，搭載的處理器晶片麒麟9000s由中芯7奈米代工生產，引起全球高度關注。外媒撰文指出，近日測試9000S處理器後，發現功效和負載力遠落後於3年前台積電代工的麒麟9000處理器。
根據Tom′s Hardware報導，華為麒麟9000S CPU可跟上甚至超越麒麟9000，但能耗和GPU遠遠落後麒麟9000，代表性能落後於3年前由台積電提供的技術產品。
華為2020年發布麒麟9000，此款用於智慧型手機的應用處理器，採用台積電5奈米製程技術，封裝153億個電晶體，但華為被美國列入實體清單之後，就失去了台積電的供貨。
由於中芯7奈米遠不如台積電5奈米製程，麒麟9000S的能耗表現明顯低於麒麟9000，如果搭載麒麟9000S的智慧手機不提供容量較大電池，續航時間將明顯縮短。
報導指出，麒麟9000S仍是適合智慧手機的處理器，主要問題在於，其無法與蘋果、聯發科和高通的產品競爭。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：