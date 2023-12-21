華為5G旗艦手機Mate 60系列，搭載的處理器晶片麒麟9000s由中芯7奈米代工生產，引起全球高度關注。外媒撰文指出，近日測試9000S處理器後，發現功效和負載力遠落後於3年前台積電代工的麒麟9000處理器。

根據Tom′s Hardware報導，華為麒麟9000S CPU可跟上甚至超越麒麟9000，但能耗和GPU遠遠落後麒麟9000，代表性能落後於3年前由台積電提供的技術產品。

華為2020年發布麒麟9000，此款用於智慧型手機的應用處理器，採用台積電5奈米製程技術，封裝153億個電晶體，但華為被美國列入實體清單之後，就失去了台積電的供貨。

由於中芯7奈米遠不如台積電5奈米製程，麒麟9000S的能耗表現明顯低於麒麟9000，如果搭載麒麟9000S的智慧手機不提供容量較大電池，續航時間將明顯縮短。

報導指出，麒麟9000S仍是適合智慧手機的處理器，主要問題在於，其無法與蘋果、聯發科和高通的產品競爭。