【時報-台北電】格力電器預計2023年實現收入2050億元-2100億元，年增7.8%-10.4%，歸母淨利270億元-293億元，年增10.2%-19.6%，扣非後歸母淨利261億元-278億元，年增8.8%-15.9%。全年營收、淨利或全面超過2018年，創下歷史新高。

格力電器聚焦主業，並持續進行工業化轉型，在高端裝備、工業製品、綠色能源等多角化領域持續發力，創造更多的領先技術，為績效提供成長動力。2023年前三季營收1,558.12億元，較去年同期成長5.03%，實現歸母淨利200.92億元，較去年同期成長9.77%。

格力財報佳績透過現金分紅及回購公司股份持續與投資人分享成果。自1996年上市以來，格力電器累計股權融資52.69億元，格力電器已累計現金分紅累計超1100億元，回購公司股份累計約270億元，歷年分紅率已超過期間歸屬於上市公司股東淨利潤的62%。（編輯：張嘉倚）

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