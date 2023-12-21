【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股在周三尾盤出現獲利回吐，主要指數全數下挫，反映中概股的金龍中國指數跌3.1%。港股在周三反彈108點之後，周四低開158點。

周四香港恆生綜合指數早盤跌128點或0.8%，為16485點。國企股(H股)跌0.8%，為點。科技指數跌1.4%。

主要科技股騰訊、京東、美團、小米、阿里巴巴全數低開。

汽車股領跌其它板塊，蔚來跌8.3%，理想挫4.1%，小鵬跌2.8%，比亞迪跌1.0%。

市場關注紅海武裝份子攻擊的影響，油價在周四偏弱，油氣股跌1.2%。

金價稍微回落，黃金股跌1.2%，招金礦業跌1.9%，紫金礦業跌1.1%，山東黃金跌0.6%。

普拉達(Prada)宣布收購位於紐約租借的門市商店，代價為4.25億美元，周四股價跌0.8%。

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