【時報-台北電】盤中焦點股：
1.陽明(2609)：紅海航道危機未除，運價看漲，買盤推升股價創本波新高。
2.恆大(1325)：防疫概念股買盤續熱，股價再拉第四根漲停，但反壓現蹤，漲幅驟減。
3.泰金寶-DR(9105)：深耕泰國，營運添翼，今日續彈挺近半年線，盤中觸及漲停，開盤不到1小時成交量已逾9萬張。
4.中工(2515)：北市都更大案拚年底前完工交屋貢獻業績，續走創高之路，登上14元。
5.緯穎(6669)：新一代短機身邊緣伺服器，滿足AI邊緣運算需求，外資連4買加持，翻紅走高3%，重登月線。
6.康那香(9919)：呼吸道疫情大反撲，防疫股買盤加溫，但短線漲多，今日爆量衝高至32元後又見明顯反壓。
7.永豐餘(1907)：國外碳權交易明日上線，股價逆漲近4%，站上5日線、月線暖場。
8.台積電(2330)：昨獲外資大買20,096張，但昨夜ADR跌3.69%，今日開低8元、為577元，回測月線。
9.聯電(2303)：投信連8買，但仍檔不住外資調節及昨夜ADR大跌2.01%利空，盤初直接摔落月線。
10.南亞科(2408)：美光報喜，多頭同樂，股價開低走高，連續收復月線、5日線。
11.華邦電(2344)：與力成結盟進擊先進封裝，加上沾光美光喜訊，盤初逆勢彈上5日線。
12.佳大(2033)：外資、自營商近日持續敲進，拉抬短均揚升，激勵盤初股價觸及漲停，惟漲停賣壓不輕。
13.麗清(3346)：連兩日回測月線不破，今早多頭重踩油門，股價逆勢飆上5日線、季線。
14.嘉澤(3533)：外資連5日買PK台股大跌，一度面臨千元保衛戰，多方不從，高檔震盪。
15.金像電(2368)：台股回檔逾百點，210元支撐遭打破，早盤一度重跌3%以上，創下一個多月來低點。
16.敬鵬(2355)：高點回檔獲48元之上二度測試不破，多方信心大增，逆勢走高。
17.三一東林(3609)：短線回檔逾三成，股價強彈，觸及漲停31.7元。
18.熱映(3373)：大陸疫情緊，再度點火防疫題材，一舉強漲6%，回到30元之上。
19.寶一(8222)：總統大選到數，軍工政策護體，KD指標在中檔區同步向上，多頭快攻、一度大漲5%，攻克半年線。
20.南六(6504)：明年疫情恐加劇，防疫股多頭再起，盤初聞訊彈升近5%，站穩月線。
21.華碩(2357)：AI PC商機旺，法人偏多點火，股價由黑翻紅，續創462元25年高。
22.毛寶(1732)：防疫概念股買氣旺，盤初噴量再走強約4%，但隨即反壓出籠，股價翻黑。
23.松瑞藥(4167)：培南類抗生素獲健保給付，明年市占有望搶過半，股價一度勁揚逾3%。
24.益得(6461)：進軍北美市場，加拿大成跨足國際市場首站，爆量走高逾4%，站穩半年線。
25.文曄(3036)：整體營運展望正向；祥碩擬參與其現增認股。早盤收復10日線後，劍指月線。
26.泓德能源-創(6873)：受惠台灣能源轉型，一度站上130元，創波段新高。
27.台勝科(3532)：營運有望走出谷底，三大法人昨轉買超1303張，早盤放量走高，相對大盤抗跌。
28.漢翔(2634)：接單給力，看好明年業績高飛，股價開高後承壓。
29.正新(2105)：投信連12日買超，但外資對作，股價隨台股下壓。
30.義隆(2458)：AI PC題材熱，明年營運增溫，帶量攻本波新高，逆勢抗跌。
31.世芯-KY(3661)：決辦理現增參與發行海外存託憑證，暫定350~400萬股，開低後買盤承接，跌幅收斂。
32.矽力-KY(6415)：擬今日起買回3000張庫藏股，股價下探至410.5元後向上爬升。
33.立積(4968)：11月營收為今年新高，Wi-Fi 7明年具成長力道，股價攻波段新高。
(編輯：李慧蘭)
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