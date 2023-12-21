【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數231.48點，跌0.83點；總計227家漲、398家跌、104家持平；委買10338508張、委賣5522939張；總成交值237.43億元。

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