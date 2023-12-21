【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17509.79點，跌125.41點；總計226家漲、664家跌、108家持平；委買35297128張、委賣20329992張；總成交值1185.62億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數