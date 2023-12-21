【時報記者任珮云台北報導】微星(2377)宣布與中興大學達成具里程碑意義的產學合作，將其尖端自主移動機器人（AMR，Autonomous Mobile Robot）導入中興大學新設立的智慧製造整線人才及技術培育基地，這項戰略合作象徵微星自主開發AMR能力持續提升，未來將進一步開拓智能工廠的龐大商機。

微星共有4台機器人進駐中興大學智慧自動化工廠，包括MSI AI Cobot智能協作機器人、MSI AI Logistics Robot智能物流機器人與2台MSI AI Base Robot智能基座機器人，以多機智能協作的方式來提升效率；4台AMR均為100％台灣設計製造，可將生產環境、半成品、製造流程等重要產線資訊整合至AMR功能模組，支援各種無人化智造服務。興大智慧製造整線人才培育基地面積超過500坪，基地已取得綠建築標章，將作為智慧機械與智慧製造領域之教學研究及產學鏈結平台，提供學界中高階研發人才培訓，與產業人才在職進修。這是國內校園規模最大的智慧製造整線人才培育基地，未來也是微星AMR的示範據點之一。

微星科技表示，藉由雙方合作，微星AMR將可在真實製造場域中驗證並提升效能，使其成為各產業更具吸引力的自動化解決方案；除了AMR硬體，微星也供應自主開發的FMS車隊管理系統，能在AIoT架構下即時追蹤與管理車隊，是企業建構智慧自動化生產系統最佳利器。

以培育創新和實踐學習經驗為承諾的中興大學，將在受控的實驗工廠環境測試和改進AMR，這種實際經驗將提供寶貴的數據，未來用於提升AMR的功能和適應性，使其更具靈活性和市場競爭力，中興大學各相關學科的學生和研究人員也能獲得富有價值的實作經驗，並接觸最新的機器人技術發展。

微星科技客製化產品事業本部協理黃亞密表示：「與中興大學的合作，落實了MSI推進機器人技術界限的承諾，透過與學術機構密切合作，我們目標加速AMR發展，在自動化、機械、工具機、塑化、半導體、軟體整合甚至教育界作出具體貢獻，並探索智慧工廠應用的新途徑。這種產學合作不僅有助於公司發展，還有助於培養下一代工程師和研究人員的教育和技能發展。」

中興大學機械工程學系副教授邱顯俊表示：「與微星科技的合作令人期待，這是中興大學貢獻機器人技術進步的良機，學生和研究員將受益於此次合作獲得的實際經驗，我們也期待探索微星AMR在智慧工廠應用中的潛力。」