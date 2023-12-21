【時報-台北電】周三國際原油期貨連3天上漲，儘管美國原油庫存意外增加，主要受到原油產量創歷史影響，不過因紅海航運危機持續，市場擔憂全球貿易中斷，以及中東緊張局勢，支撐歐美原油期貨連續第三天走高。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨漲0.28美元，報每桶74.22美元；1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.71美元；1月RBOB汽油持平，報每加侖2.20美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.47美元，報每桶79.70美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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