【時報記者任珮云台北報導】受到美國四大指數下挫影響，日經指數日盤下挫逾400點。3檔台股掛牌的日股ETF亦同步下跌，包括富邦日本(00645)、國泰日經225+U(00657K)及元大日經225(00661)等。市場關注日本勞動組合總連合會於12月1日決定，在2024年春鬥中、要求的薪資調升幅度為「5%以上」，比2023年的目標「5%左右」更高。薪資能否順利調高，關鍵日本央行貨幣政策正常化動作，備受矚目。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前日本股市環境對成長型股票越來越有利，但價值型股票仍有保持韌性的增長潛力，東京證交所將持續PBR改革，股價淨值比（PBR）低於1倍的企業要設法改善，本財年開始的PBR改革在有利的利率環境下為價值股提供利多題材。雖然許多公司在提高PBR方面取得進展，但仍有許多日本企業的PBR低於1。東證指數（TOPIX）自年初以來經歷了25%的漲幅和連續8個月的增長，但PBR低於1的股票比例沒有明顯改善，在此期間從49%下降到42%，顯示有許多相關企業將在未來繼續努力改進PBR，這為日本股市帶來了轉變的契機，東京證交所促進企業改善資本效率可望帶動並加速更多改革。

支持日本股市上漲的第二點是企業價值板塊的獲利前景，與價值股相比，美國和歐洲成長型股票，往往具有更高的預期獲利率，此外，「成長型產業=良好獲利」這在日本股市中並不常見。從價值區塊來看，同一組別中也有一些公司有強勁的獲利能力，這表明價值股未來仍有充足的上漲潛力。今年以來，美國多次上調經濟增長前景指標， 2024年美國總體經濟環境持續維持穩定，從而延續日本價值股上漲潛力。

張繼文指出，2024年春鬥才是政策調整的關鍵，工資若能繼續大幅增長才代表日本正式擺脫長期通縮環境，屆時日銀才有政策調整充分理由，過去日銀政策調整，日股匯市短期皆出現震盪，一旦日圓匯率回穩，日股將重新回到上升趨勢。此外，岸田政府提出的刺激政策規模來到37.4兆日圓，在減緩通膨的部分，日本政府預計再次延長能源補貼緩解通膨的衝擊，同時將退還每位納稅人4萬日幣，預期將對消費有小幅度的助益，其他包含鼓勵企業調升薪資、鼓勵國內投資、因應人口老化的措施以及提升基礎建設等四大面向政策，將支撐日股的中長期投資價值。

展望未來，考量日銀最新通膨預期、薪資數據以及植田總裁的談話內容，可以看到薪資跟物價的循環有持續進步，企業調升產品價格的同時也調升員工薪資，然而受到高通膨的影響，實質薪資仍呈現負成長壓抑消費表現。日本勞動組合總連合會於12月1日決定，在2024年春鬥中、要求的薪資調升幅度為「5%以上」，比2023年的目標「5%左右」更高。